14 grammi di hashish, denunciato

Nell’ambito della costante attività di controllo del territorio, da qualche giorno gli equipaggi delle volanti stanno attenzionando un tunisino -di anni 21, senza fissa dimora, regolare sul territorio nazionale- che nell’ultima settimana ha perpetrato alcuni furti negli esercizi commerciali del centro città.

Ieri pomeriggio, il giovane è stato visto da una pattuglia della volante in via Moro a bordo di una bicicletta: alla vista degli agenti il tunisino ha invertito la marcia e, cercando di evitare il controllo, velocemente si è diretto verso piazza Repubblica, dove, però, è stato raggiunto e fermato. Gli operatori, resisi immediatamente conto che lo straniero potesse aver occultato sulla persona qualcosa di illecito, come era successo nelle precedenti occasioni, lo hanno perquisito.

La perquisizione ha permesso di rinvenire 9 “stecche” di hashish, di cui una occultata nel suo zaino e le altre 8 all’interno degli slip da lui indossati per un totale di 14 grammi. Alla luce di quanto emerso il giovane tunisino è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per il reato di detenzione di hashish ai fini di spaccio.