Acque limpide e cristalline nei laghi Maggiore, Ghirla e Monate

Tutte promosse tranne due. Il lago Maggiore conferma l’eccellenza delle sue acque anche per la stagione estiva che, si spera, inizi a breve.

BALNEABILITA’ DEL LAGO MAGGIORE

I campionamenti delle acque effettuati dall’aprile scorso, hanno confermato piena balneabilità per

Angera – Lido La Noce

Brezzo di Bedero – spiaggia di fronte al Comune

Castelveccana – 5 Arcate e Lido II

Germignaga Boschettino

Ispra Fornaci e Lido Euratom

Laveno Mombello – Cerro e Ceresolo

Leggiuno – Arolo

Luino – Lido Serenelle

Maccagno Lido e Ronco delle Monache

Monvalle – Guree

Pino – Lido di Zenna

Ranco – Molo e Loc. Caravalle

Sesto calende – Lisanza

Tronzano – Lido Windsurf

La balneabilità resta vietata, per inquinamento microbiologico a Brebbia località Sabbie d’Oro e alla spiaggia di Germignaga.

BALNEABILITA’ SUL TICINO

Bagni vietati anche lungo tutto il Ticino: l’inquinamento microbatteriologico è stato rilevato sia a Somma Lombardo, sia a Golasecca, sia al Circolo di Sesto Calende.

BALNEABILITA’ DEL LAGO CERESIO

Situazione in chiaroscuro per il Ceresio dove Lavena Ponte Tresa strappa la luce verde ai tuffi con un giudizio di “Sufficienza” mentre Porto Ceresio rimane vietato. Così, l’unica spiaggia promossa a pieni voti rimane quella di Montelago a Brusimpiano.

BALNEABILITA’ DEI LAGHI DI VARESE, COMABBIO, GHIRLA E MONATE

Per il resto non si segnalano novità di rilievo: in attesa che il piano di Regione Lombardia produca risultati, resta completamente vietata la balneabilità sul lago di Varese a causa dell’inquinamento algale. Per lo stesso motivo, acque bocciate anche per lo specchio di Comabbio mentre mantengono il giudizio di eccellenza la spiaggia del lago di Ghirla, e quelle di Comabbio e Osmate sul lago di Monate dove il lido di via Lago ottiene un giudizio appena sufficiente.

MONITORAGGI DI ATS INSUBRIA

I dati sono stati resi noti da Ats Insubria che ha comunicato ai sindaci le informazioni relative alla stagione balneare 2019 e il programma del monitoraggio previsto, fino a settembre.

«L’attività di monitoraggio, avviata ad aprile dell’anno in corso, ha consentito di rilevare un andamento della situazione sostanzialmente in linea con gli anni precedenti. – commenta la Dott.ssa Elena Tettamanzi referente settore balneazioni dell’Unità operativa complessa Igiene e Sanità pubblica, Salute – Ambiente, diretta dal dottor Paolo Bulgheroni – Proseguiremo pertanto con le consuete attività previste per la tutela della salute dei bagnanti che verranno sui nostri laghi. I giudizi riferiti alle analisi microbiologiche confermano l’eccellenza delle acque di parecchi punti di prelievo tanto sul territorio di Varese che su quello di Como».

« Abbiamo effettuato la classificazione della qualità dell’acqua per ogni sito – spiega il dott. Aldo Palumbo Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Insubria – come previsto per gli adempimenti che sono in capo ad ATS, quali il monitoraggio chimico fisico e microbiologico per ogni singola località. Segnaleremo nel corso della stagione eventuali non conformità in modo che i Sindaci possano informare i cittadini».

La lettera inviata ai primi cittadini dei comuni rivieraschi riporta anche le indicazioni, previste in caso di comunicazione di non conformità dei prelievi, per l’emissione di ordinanze di non balneabilità o la revoca delle eventuali ordinanze di non balneabilità con il ripristino della idoneità alla balneazione con l’obiettivo di avvertire la popolazione, rispetto ai rischi che si possono palesare.

Stagione Balneare – 1° maggio 2019: scarica tutti i dati delle province di Varese e Como