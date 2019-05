AgriVarese, cambiano vie ed orari degli autobus

Dopo il rinvio di domenica scorsa, torna domenica 12 maggio l’appuntamento con AgriVarese e, per l’intera giornata, la chiusura delle strade del centro città comporta importanti modifiche al servizio dei bus.

In generale, nessun autobus potrà transitare dalle fermate di via Morosini, corso Moro, via Vittorio Veneto, via Sacco e via Veratti.

Pertanto, per le linee extraurbane dirette a Luino/Ponte Tresa (N10/N11), Brinzio (N13), Angera/Sesto Calende (N20) e Osmate (N21), si consiglia agli utenti di recarsi al capolinea di piazzale Kennedy, da cui i pullman effettueranno un percorso alternativo sino alla periferia della città, per poi rimettersi sull’itinerario originale.

Ovviamente più corpose le modifiche alle linee urbane, elaborate di concerto tra il gestore Autolinee Varesine e l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Como-Lecco-Varese. Data la chiusura del centro, per la maggior parte di esse si attua la divisione in due tronchi: ad esempio, la linea C – molto frequentata anche nei giorni festivi – viene divisa nei tratti Bizzozero Nabresina-stazione FS da un lato e piazza Beccaria- stazione funicolare Vellone (Sacro Monte) dall’altro, pertanto chi vuole prendere il bus per andare al Sacro Monte deve recarsi alla fermata di piazza Beccaria o a quelle successive lungo viale Aguggiari.

Altra linea particolarmente frequentata alla domenica, anche in virtù del Luna Park, è la N: in tal caso, un bus effettua servizio sul tronco Cascina Mentasti/Belforte-stazione FS e un altro sul pezzo rotonda Sanvito/XXV Aprile-Calcinate del Pesce, dunque chi vuole prendere il bus per andare alla Schiranna deve recarsi alle fermate di viale XXV Aprile.

Se le linee A, B riescono a mantenere un percorso lineare tra i due capolinea, pur senza transitare dal centro, le restanti tratte subiscono una divisione similare a quelle citate poc’anzi: la H e la P effettuano servizio da un lato da Olona e San Fermo verso la stazione FS, dall’altro da piazza Beccaria verso Montello e Avigno; la E, invece, viene spezzata nei tronchi Bizzozero stazione FS e Velate-piazza Libertà. Infine la Z effettua un percorso unico sull’asse piazza Beccaria-Bregazzana-Calcinate Origoni-viale XXV Aprile.

Come si nota, comunque, tutte le linee permettono di arrivare ai margini del centro e dunque di poter accedere agli stand di AgriVarese senza troppe difficoltà. In aggiunta al normale servizio di linea, in collaborazione con gli organizzatori e col Comune di Varese viene inoltre allestita una navetta gratuita che collegherà i parcheggi dello stadio (piazzale De Gasperi) e quelli di Casbeno (piazza Libertà) all’incrocio tra via Verdi, via Sanvito e viale XXV Aprile, proprio per permettere ai visitatori di arrivare nel cuore della manifestazione.

Corse previste ogni trenta minuti al mattino (dalle 9.30 alle 14.00) e ogni 15 minuti al pomeriggio (dalle 14.00 alle 20.00).