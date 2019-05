Alla festa di fine anno arriva il Ministro

Durante la festa di fine anno delle scuole di Biandronno (quest’anno, causa le elezioni di settimana prossima, le feste iniziano più presto del solito) è stato ospite a Biandronno il ministro dell’istruzione Marco Bussetti.

Galleria fotografica Biandronno, visita del ministro 4 di 29

Il ministro, sabato scorso, ha voluto prima di tutto visitare la scuola, dove è stato accompagnato dalle autorità locali e dai rappresentanti dei genitori, che in questi anni hanno completamente rinnovato le infrastrutture e le attrezzature scolastiche.

Ecco allora l’aula di arte della secondaria, con i lavori appena realizzati dai ragazzi, l’aula di scienze, l’aula di informatica, l’aula di musica, la biblioteca della primaria. In sala mensa gli Alpini di Biandronno stavano servendo la cena, il ministro ha salutato i presenti e ha continuato il suo tour tra i locali recentemente rinnovati. Ha salutato calorosamente le maestre Anna e Mariagrazia, che quest’anno andranno in pensione, ha ricevuto in regalo le magliette della scuola e quella del comitato genitori, poi si è recato in palestra dove ha consegnato le borse di studio ai ragazzi che si sono licenziati lo scorso anno con voti di eccellenza.

Significative le sue parole: a Biandronno, è evidente il rapporto positivo tra istituzioni, scuola e famiglia, che riesce a fare squadra intorno ai ragazzi, per lavorare per i ragazzi. Negli ultimi anni nella scuola si è parlato troppo di competenze, bisognerebbe invece parlare di attitudini, per riuscire a far emergere le vocazioni forti di ogni ragazzo; per fare questo sono necessari docenti preparati a affrontare i ragazzi sotto il profilo umano completo, che sappiano leggerli come persone, abbandonando la cultura del voto. Non è che i voti non vanno dati, ma bisogna che sia chiaro che questi non giudicano la persona. Tutti i nostri ragazzi sono da 10 e lode! Servono, quindi, docenti preparati, servono genitori che vivano il rapporto con la scuola, come avviene in questa realtà! Da qui, la sua sollecitazione: inventiamo un altro premio per qualcosa che i ragazzi hanno fatto bene, oltre i voti, per qualcosa fatto di speciale, significativo, magari un gesto forte umano, che esalti la sensibilità dei ragazzi.

La serata è continuata con la rappresentazione teatrale “Avventura in biblioteca”, dove, il regista Marco Rodari – il Claun Pimpa – ha potuto subito dar evidenza di cosa può voler dire valorizzare le attitudini dei ragazzi e i ragazzi, da parte loro, dimostrare che, se correttamente sollecitati, sanno mettersi in gioco con passione ed entusiasmo.

Il comitato genitori ringrazia i docenti della scuola e l’associazione Alpini per il prezioso supporto.

A cura di Giancarlo Panella presidente comitato genitori secondaria di Biandronno