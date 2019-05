Arrivederci e buona fortuna. Il Pd saluta il sindaco Poretti

Il Partito democratico di Castiglione ha voluto fare un saluto pubblico al sindaco Emanuele Poretti che conclude tra pochi giorni il suo secondo mandato amministrativo.

“A nome della comunità che ho l’onore di rappresentare a pochi giorni dalla fine del suo mandato vorrei salutarla e augurarle buona fortuna per il suo futuro – scrive Luca Cigardi, segretario della sezione castiglionese del Pd – In questi anni abbiamo quasi sempre avuto posizioni e visioni amministrative diverse ma mai è mancato il reciproco rispetto e la disponibilità al confronto. Quando ci sono stati obiettivi comuni (ad esempio: finanziamento alla scuola media e raccolta fondi per i terremotati del centro Italia) non abbiamo mai fatto mancare la nostra collaborazione”.

“Un doveroso saluto anche alla sua squadra – conclude Cigardi – e in particolare all’assessore Serati sempre disponibile a confrontarsi ed ad ascoltare”.