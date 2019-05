Auto in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

L’incendio è scoppiato intorno alle 19.30 di martedì 14 maggio in via San Quirico. Per cause ancora da accertare un’automobile in sosta è stata intaccata dalle fiamme. I vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti sul posto con un’autopompa e hanno spento il veicolo e messo in sicurezza l’area.