Auto ribaltata sulla superstrada della Malpensa

Incidente stradale con un veicolo ribaltato nella tarda mattinata di oggi sulla superstrada della Malpensa.

Poco prima delle 15.30, per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda è andata fuori strada ribaltandosi, non lontano dallo svincolo per lo scalo T2 dell’aeroporto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia stradale di Milano, mentre per l’assistenza medica è stata inviata un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano che ha soccorso una ragazza di 26 anni rimasta leggermente ferita nell’incidente. La giovane è stata ricoverata per accertamenti all’Ospedale di Gallarate.