Il ballo di fine anno delle scuole: in stile americano ma a Vergiate

Chi non ha mai visto una scena del ballo di fine anno? L’evento più atteso dagli studenti degli Stati uniti e momento centrale di moltissimi film arriverà anche in provincia di Varese. Il “Gran ballo di fine anno” si terrà al Picasso di Vergiate la sera di venerdì 7 giugno, in concomitanza con l’ultimo trillo di campanella prima delle vacanze estive. L’idea è nata dai rappresentanti di istituto di alcune scuole del Varesotto e del Novarese. Proprio i ragazzi si sono poi messi al lavoro per organizzarla assieme all’associazione “Students outside school”.

Le scuole che parteciperanno all’evento saranno: l’istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende, il Ponti di Gallarate e Somma Lombardo, il Galileo Galilei di Borgomanero e Rozzano, l’Edith Stein di Gavirate e il Falcone di Gallarate. Gli studenti che vorranno partecipare dovranno chiedere l’invito ai propri rappresentanti di istituto o di classe. I ragazzi di prima e seconda superiore dovranno inoltre presentare un’autorizzazione dei genitori.

Sarà quindi una festa organizzata dai ragazzi e dedicata ai ragazzi. La serata inizierà alle 19.30 con cena e ricevimento. Nel frattempo, si esibirà una band composta da alcuni studenti e coordinati da una cantante esperta di Vergiate. A partire dalle 10.30, tutti i ragazzi scenderanno in pista a ballare con la musica scelta da giovanissimi disc jockey, anche loro studenti, affiancati da un dj professionista.

Che “prom” di fine anno sarebbe senza il re e la reginetta del ballo? I ragazzi hanno pensato anche a questo. Ogni istituto eleggerà prima dell’evento una coppia finalista. Una volta arrivati alla festa, tutti i ragazzi esprimeranno la propria preferenza e a metà serata verrà annunciata la coppia vincitrice. Il premio: una targa di riconoscimento e un viaggio in Grecia di dieci giorni per due.