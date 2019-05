Biumo protagonista dell’incontro concittadino

Ha visto come grande protagonista, ancora una volta, il quartiere di Biumo, il terzo incontro nei quartieri Con(i)cittadini.

L’appuntamento era allo Spazio Informagiovani di Varese, in via Como 21, Venerdì 10 maggio alle 20.45: l’obiettivo della lista civica ora nella maggioranza di palazzo Estense era quello, come nelle altre occasioni , di promuovere un dialogo diretto tra i cittadini di Biumo e viale Valganna e l’amministrazione nei quartieri, con chi li vive e li fa vivere ogni giorno.

E davanti ai partecipanti c’erano ben 4 assessori: Dino De Simone, assessore ad Ambiente, Benessere e Sport ed espressione di Progetto Concittadino in giunta, ci saranno all’incontro Andrea Civati, assessore ai Lavori Pubblici, Ivana Perusin, assessore alle Attività Produttive e Francesca Strazzi assessore alle Politiche Giovanili, che hanno illustrato le loro attività e raccolto le domande dei cittadini.

Tra i problemi principali, le brutte frequentazioni nei parchetti e l’invasione delle auto nella zona più storica, la “discarica” di Vicolo Frontini e lo squallore di palazzo Morandini abbandonato da anni. Tra i punti positivi le nuove luci a led e la nascita del parcheggio in via Carcano.