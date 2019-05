Borghetti (Pd) sui licenziamenti Grancasa: “La Regione apra un tavolo”

“Regione Lombardia ascolti la richiesta dei sindacati e apra un tavolo di confronto per i lavoratori Grancasa -dichiara il Vicepresidente del Consiglio Regionale, Carlo Borghetti-. Gli esuberi annunciati dall’azienda riguardano anche la Lombardia, e preoccupa non poco l’atteggiamento di chiusura della proprietà di fronte alle proposte alternative che finora sono state avanzate dai sindacati. Mi auguro che la Giunta Fontana, con gli assessori Mattinzoli e Bolognini, e il Ministro Di Maio si attivino subito affinché sia messa in campo ogni soluzione per evitare i licenziamenti”.

“Fa riflettere -conclude Borghetti- che proprio a maggio GranCasa abbia comunicato un aumento del fatturato del 7% e abbia iniziato in alcuni punti vendita la sperimentazione dell’orario continuato. E’ necessario quindi che le istituzioni affianchino subito i rappresentanti sindacali al tavolo di negoziato. Ai lavoratori, che sabato hanno indetto una giornata di sciopero, va la mia più totale vicinanza”.