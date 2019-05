Borgnolo e Benatti i più bravi nella Arsalonga

Il vento freddo e pungente non ha fermato i partecipanti alla Arsalonga, la gara organizzata per la seconda volta tra il centro abitato e – soprattutto – gli sterrati di Arsago Seprio e valida per il calendario e la classifica del Piede d’Oro.

A conquistare il successo assoluto nella prova disputata domenica 5 maggio è stato Matteo Borgnolo: il giovane portacolori della Pro Sesto Atletica ha coperto il percorso di circa 11 chilometri nel tempo di 42’45” e rifilato circa un minuto e mezzo di distacco a Fernando Coltro, al via con le insegne del Valbossa. Gradino più basso del podio per Carmine Gallo dei Runners Varese che si è tenuto alle spalle di una decina di secondi Mauro Toniolo della Atletica Verbano. A chiudere la Top 5 maschile, Patrizio Oliverio della Athlon Runner.

In campo femminile, il successo è andato a Barbara Gloria Benatti del Cus Insubria, capace di entrare nella top 30 assoluta (28a) in 50’38”. Il resto del podio è appannaggio alle atlete del Valbossa: seconda Marta Dani e terza Sofia Barbetta che hanno preceduto nell’ordine Chiara Naso (AttivaSalute) ed Elena Soffia (Cassano Magnago).

Archiviata la tappa numero 8 della stagione 2019, il Piede d’Oro si prepara ora per spostarsi a Castiglione Olona, sede della 13a edizione della Athlon Runner che è in programma domenica 12 maggio con partenza e arrivo nella prestigiosa cornice del Castello di Monteruzzo.