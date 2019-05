Brutta caduta in bicicletta, 40enne in ospedale in elisoccorso

Ha riportato qualche frattura ma per fortuna non è in pericolo di vita l’uomo di 40 anni che ha avuto un incidente in bicicletta nella mattinata di mercoledì 22 maggio.

È successo a Sesto Calende poco prima di mezzogiorno quando sono scattati i soccorsi per una brutta caduta dalla bicicletta avvenuta in località sant’Anna.

Sul posto sono accorsi un’ambulanza della croce rossa di Gallarate e l’elisoccorso da Milano. Il quarantenne è stato medicato e trasportato in elicottero all’ospedale di Varese dove è stato ricoverato alle 12.45.

L’uomo si trova in osservazione in ospedale di Circolo a Varese.