Busto, il Pd chiede l’azzeramento del Nucleo di Valutazione del Comune

Riceviamo e pubblichiamo



Abbiamo appreso a malincuore che la nostra richiesta al Sindaco Antonelli di revocare le deleghe del consigliere Gorrasi sia caduta nel vuoto. Si è lasciato infatti che fosse la Prefettura di Varese a intervenire in questa vicenda, a sottolineare l’assenza di un importante atto ‘politico’ da parte del Sindaco e della maggioranza come presa di distanza rispetto a quanto emerso nel caso tangenti nel Comune di Busto Arsizio.

Tuttavia, un atto politico prima del consiglio comunale è ancora possibile. L’indagine Mensa dei Poveri tocca infatti il Comune in un altro organo chiave, ovvero il Nucleo di Valutazione comunale, il cui Presidente è il dott. Giuseppe Zingale in base al Decreto Sindacale del 22/11/2016.

Riteniamo che il Sindaco debba agire per tutelare gli interessi del Comune e dei cittadini, predisponendo la revoca e la sostituzione di tutti i componenti dell’organo e avviando una verifica di tutti gli atti del Nucleo di Valutazione comunale di questi ultimi 3 anni.

Infine, respingiamo con nettezza le accuse di “sciacallaggio” e “propaganda elettorale” che ci vengono rivolte da altre forze politiche e ci dissociamo con altrettanta convinzione da coloro che vedono responsabilità politiche nel Partito Democratico e nel centrosinistra cittadino: a differenza di altre forze di minoranza, siamo all’opposizione da oltre 26 anni ed è nostra responsabilità chiedere chiarezza a chi ci amministra nell’interesse della cittadinanza tutta.