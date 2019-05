Il calcio di una volta in mostra a Oggiona con Santo Stefano

Due giorni dedicati ai colori del calcio, quelli previsti – sabato 1 e domenica 2 giugno – negli spazi della sala consiliare del Municipio di Oggiona con Santo Stefano, in via Bonacalza 146. Grazie agli appassionati di “Football Collection” e alla amministrazione comunale locale, torna in scena la mostra di maglie da calcio d’epoca in concomitanza con la “Festa dello sport”.

In esposizione ci sarà una numerosa schiera di divise indossate dai calciatori in un ampio lasso di tempo che va dagli anni Sessanta agli anni Ottanta e che comprende molti dei colori che hanno fatto battere i cuori ai tifosi sparsi per tutta Italia. Oltre alle squadre di club – grandi e piccole – sono presenti anche alcuni cimeli come l’abbigliamento da portiere, i manifesti d’epoca, le divise di diverse nazionali e pure quelle (le “giacchette nere”) dei direttori di gara.

L’esposizione aprirà sabato mattina (1 giugno) tra le 10,30 e le 12,30 mentre nel pomeriggio alle 16 ci sarà l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità, con tanto di una visita guidata e del racconto di una serie di aneddoti legati al mondo del pallone di una volta. La prima giornata si chiuderà alle 18,30. Domenica 2 giugno l’orario di apertura al pubblico sarà invece tra le 9,30 e le 12,30. Già lo scorso anno Football Collecction e Oggiona Santo Stefano proposero questo tipo di iniziativa che ebbe un buon successo e che ha tutte le carte in regola per fare il bis.