“Una carmelitana fuori misura” a Villa Cagnola

In concomitanza con la fine delle attività scolastiche, com’è ormai tradizione,Villa Cagnola propone a grandi e piccini uno spettacolo a ingresso gratuito: si intitola “Una carmelitana… fuori misura” ed è liberamente tratto dal celebre film “Sister Act” e dai “Dialoghi delle Carmelitane”. L’appuntamento è per martedì 18 giugno alle ore 21 a Villa Cagnola e tutti i bambini e i ragazzi di scuole elementari e medie sono invitati a partecipare con le loro famiglie.

Sul palco gli allievi della Scuola di teatro e musical Splendor del vero e Gym Art di Buguggiate, guidati dalla regia di Luisa Oneto (già Albero Azzuro in Rai) e dai maestri Silvio Scarpolini (canto) ed Enrico Salvato (accompagnatore), con le coreografie di Selene Scarpolini e Silvana Ballerio.

L’iniziativa che l’anno scorso aveva riscosso molto successo portando sul palco Mary Poppins, questa volta propone, in versione rivisitata, Sister Act, “una svitata in abito da suora”, come citava il sottotitolo del noto film. Un po’ come fosse una grande festa, e per incentivare la partecipazione delle famiglie, gli spettacoli sono sempre ad ingresso gratuito e rientrano nel filone più ampio legato alla rassegna musicale “Musica in Villa Cagnola”. La kermesse, giunta alla sua 43^ edizione, prenderà il via l’8 Giugno ed è certamente dedicata ad un pubblico più esigente, ma inserisce in calendario spettacoli come questi per avvicinare al mondo operistico anche i più piccini.

Villa Cagnola è in via Cagnola 21, a Gazzada Schianno.

Per maggiori informazioni www.villacagnola.it oppure www.splendordelvero.it