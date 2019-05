Caronnese, passerella finale al “Comunale” per il Como

Sarebbe potuta essere una gara fondamentale per le sorti del campionato, invece la promozione matematica del Como, festeggiata domenica scorsa al “Sinigaglia”, toglie alla sfida di domenica un po’ di fascino, ma anche tutta la tensione di una sfida promozione.

Domenica 5 maggio (ore 15.00) la Caronnese ospiterà quindi un Como già appagato del ritorno in Serie C. La gara non ha nulla da chiedere al campionato, con i ragazzi di mister Achille Mazzoleni – ex di turno – sicuri del quinto posto e dei playoff contro il Mantova.

La sfida sarà quindi uno scontro di prestigio: i lariani per chiudere una fantastica annata con un altro successo, la Caronnese per provare a prendere lo scalpo della regina.

L’ultima giornata di campionato deve però decidere alcuni verdetti. Se le quattro ai playoff sono certe ormai da settimane (Mantova, Pro Sesto, Rezzato e Caronnese), rimane da decretare chi tra Pro Sesto e Rezzato avrà il fattore campo favorevole nello spareggio promozione. I sestesi, impegnati a Caravaggio, hanno un punto di vantaggio da difendere sui bresciani, che scenderanno in campo a Seregno.

Ciserano e Olginatese sono già retrocesse matematicamente, ai playout andranno Villafranca, Darfo Boario, Ambrosiana e una tra Scanzorosciate e Legnago; alla vigilia dell’ultima giornata i bergamaschi sarebbero salvi grazie al punto di vantaggio sui veneti.