Caronnese sconfitta a Legnago. Il Como torna in Serie C

Sconfitta indolore per la Caronnese, anche se dal parziale pesante. A Legnago i rossoblu perdono 4-1 in una gara nella quale è prevalsa la voglia di salvezza dei veneti.

Gara subito indirizzata nei primi minuti. Il Legnano ha trovato il gol del vantaggio con Cocuzza al 10′. Lo stesso attaccante ex Milano City ha poi raddoppiato al 21′. La rete di Piraccini al 23′ ha riaperto per poco la contesa, ma Vita al 29′ ha rimesso i suoi in vantaggio di due reti. Nella ripresa poche emozioni fino alla tripletta personale di Cocuzza, che chiude la sfida sul 4-1.

All’ultima di campionato, settimana prossima, la Caronnese ospiterà al “Comunale” di Caronno Pertusella il Como, che oggi ha festeggiato il ritorno in Serie C.

I lariani hanno battuto 4-0 la Virtus Bergamo al “Sinigaglia” ma ad incidere è stato il pareggio casalingo del Mantova, fermato in casa 2-2 dal Sondrio. I virgiliani saranno l’avversario della Caronnese al primo turno dei playoff.