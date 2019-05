Carota de Lo Stato Sociale, un video per Mediterranea Saving Humans

Lo Stato Sociale torna sui temi dell’immigrazione con la realizzazione di un breve documentario in cui racconta l’addestramento delle squadre di soccorso di Mediterranea Saving Humans. Il documentario diretto da Davide Spina è stato realizzato durante l’esercitazione palermitana dell’organizzazione a cui ha partecipato Enrico Roberto (Carota). La band si era già occupata dei temi del tema degli sbarchi nella canzone Socialismo Tropicale, pubblicata nel 2017 per Garrincha Dischi/ Island Records nasce in ricordo delle vittime della tragedia di Portopalo, avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 1996, in cui sono morte in mare 283 persone nel tentativo di arrivare in Italia.

“La Mare Jonio, la nave di Mediterranea, è al centro di un’inchiesta giudiziaria per aver salvato 30 persone in mare e averle portate in Italia invece che affidarle alla Libia e ai suoi centri di detenzione, ormai veri e propri lager. Mediterranea è un progetto di futuro, è un progetto che mette prima di tutto l’umanità. Evitare che le persone muoiano in mare è il minimo livello di umanità possibile. Poi ci vorrebbe una legislazione capace di valorizzare la ricchezza della diversità, una legge non escludente e soprattutto non schiavizzante. Oggi le varie leggi Bossi-Fini, Minniti-Orlando e Salvini rendono uomini e donne clandestini senza diritti favorendo il proliferare di nuovi fenomeni di schiavismo piuttosto che incentivando un reale processo di integrazione. Su Mediterranea ci siamo anche noi. Carota è pronto per partire, ha partecipato ai corsi di formazione. Noi altri siamo pronti ugualmente. Ma cosa fa Mediterranea? Come si prepara a salvare le persone? Com’è organizzata? Vi raccontiamo tutto questo con un video. Lo Stato Sociale è dalla parte dell’umanità, sempre!”