Targa Florio, vince Daprà: Crugnola secondo in Sicilia e in classifica

È toccato a Roberto Daprà togliere ad Andrea Crugnola, dopo tre anni, il trono della Targa Florio. Il giovane pilota trentino si è imposto sulle strade di Sicilia in quello che è stato il secondo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally, un risultato che proietta Daprà in testa alla classifica con il varesino in seconda posizione.

Ed è probabile che, lungo la stagione, possa davvero essere questo il duello per il titolo visto che al Ciocco – prima tappa del CIAR – era finita a parti invertite. E se al Ciocco Daprà si era rifatto vincendo la power stage, nella “Targa” è stato Crugnola (foto Acisport) ad aggiudicarsi i tre punti extra. Per effetto di questi risultati e considerando il coefficiente maggiorato della gara siciliana, la classifica generale vede ora Daprà (con Luca Guglielmetti, su Skoda Fabia) a quota 39,5 punti contro i 36 di Crugnola e Luca Beltrame su Lancia Ypsilon. Campedelli (24) e Nucita (23) tengono botta, molto più lontani gli altri.

La 110a edizione della “Cursa”, come viene chiamata l’antichissima competizione sulle strade delle Madonie, ha visto Daprà in testa dalla prima all’ultima delle dieci prove speciali in programma. Crugnola ha reagito allo svantaggio iniziale e vinto quattro speciali (comprese le ultime due; una invece è andata a Campedelli sulla Toyota Yaris) ma non è bastato per ricucire il divario. Alla fine Daprà ha vinto con 12″9 di vantaggio sul varesino, 37″7 su Campedelli.

Al termine della gara Crugnola – ai microfoni di Rallylink – si è complimentato con i vincitori non risparmiando una dose di autocritica: «Roberto e Luca hanno fatto una prestazione incredibile e sono stati più bravi. Noi abbiamo cercato di fare il meglio ma in questo weekend sono stato io l’anello debole del nostro pacchetto. Non sono stato sufficientemente veloce a inizio gara: bisogna sempre essere pronti. Guardo però al futuro con ottimismo, anche vista la vittoria nella power stage: ci rimboccheremo le maniche».

Il prossimo appuntamento tricolore sarà nel primo weekend di giugno (tra giovedì 4 e sabato 6): il Rally Due Valli numero 44 in programma sulle strade della provincia di Verona (con arrivo in piazza Bra) dopo 13 prove speciali. Il duello Daprà-Crugnola ha già una nuova data.

CLASSIFICA CIAR (dopo 2 gare): 1. Daprà 39,5; 2. CRUGNOLA 36; 3. Campedelli 24; 4. Nucita 23; 5. Rusce 12; 6. Avbelj 8; 7. Boulenc 6; 8. Andolfi 5; 9. Sulpizio 4,5; 10. Porta 3.