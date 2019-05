“Cassani deve dimettersi”. Flash mob dei Cinque Stelle davanti al municipio di Gallarate

A Gallarate arriva la protesta del Movimento 5 Stelle, con la grande chiamata ai candidati alle prossime elezioni.

A capitanarli, domenica mattina, ci sarà il senatore M5S Gianluigi Paragone: «Cassani deve dimettersi» è lo slogan che compare nei materiali che annunciano il flash mob, in programma per le 12 in piazza, davanti al municipio.

Già settimana scorsa alcuni pentastellati, con Paola Macchi, avevano partecipato al presidio che era guidato dalle opposizioni, ma aperto a tutti (nella foto). L’amministrazione di Gallarate è stata toccata in particolare dall’arresto dell’assessore all’urbanistica Alessandro Petrone: è in corso la Variante al Pgt (che ora Cassani promette di sospendere) che aveva recepito anche alcune modifiche finite nel mirino della magistratura (come quella su via Mazzini), che le considera frutto di corruzione. La Variante al Pgt era stata votata dalla maggioranza (esclusa Libertà per Gallarate) a febbraio e a giugno si doveva arrivare all’approvazione definitiva.

Cassani non è indagato e rivendica di essersi opposto alle manovre del “gruppo Caianiello”. Entro fine mese dovrebbe tenersi il consiglio comunale in cui si vedrà anche la solidità della maggioranza e in cui si dovrà votare sullo stop al Pgt.