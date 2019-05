La protesta in piazza a Gallarate contro “Piano di governo delle tangenti”

Lo slogan era “Gallarate, punto e a capo”. Con questo slogan si sono riuniti, domenica mattina, nella prima manifestazione pubblica dopo gli arresti di martedì, che hanno decapitato i vertici di Forza Italia a livello provinciale e che vedono Gallarate come luogo centrale, nelle manovre sulle società pubbliche e nelle operazioni sull’urbanistica.

La protesta, annunciata congiuntamente dalle opposizioni e aperta a tutti, si è svolta con un corteo che è partito in bici dal locale usato come “base” dal gruppo di Nino Caianiello (definito provocatoriamente «il vero municipio», il posto dove si prendevano le decisioni sostanziali) ed è arrivato fino in piazza, dove man mano si sono aggregate molte persone.

«Tra le cento e le duecento persone presenti nei vari momenti», secondo gli organizzatori. «Ottantasette sinistrati» secondo la Lega Nord sulla sua pagina, nel terzo post pubblicato da martedì sulla sua pagina Facebook.

In piazza hanno parlato il capogruppo Pd Giovanni Pignataro, l’ex sindaco Edoardo Guenzani oggi consigliere della civica Città è Vita, il parlamentare Pd Alessandro Alfieri, Cinzia Colombo di Sinistra per Gallarate e Paola Macchi, del Movimento 5 Stelle.

Campeggiava al centro lo striscione “Piano di Governo delle Tangenti”, che faceva il verso al Piano di Governo del Territorio, su cui il gruppo Caianiello si era attivato in modo particolare, per influenzare le modalità generali di Variante e per intervenire su almeno due aree, dentro e appena fuori dal centro storico. Altri slogan invece chiedevano le dimissioni del sindaco Cassani, insieme al ritiro del Pgt una delle richieste su cui l’opposizione ha chiesto di convocare il consiglio comunale.