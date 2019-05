Cavalotti: “Più attenzione ai giovani: dobbiamo ascoltare i loro problemi”

«Dobbiamo dare maggiore attenzione ai giovani e ascoltare i loro problemi». Su questo spirito l’ex sindaco Laura Cavalotti, oggi candidata come primo cittadino alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio, descrive lo spirito con cui è nata lista civica indipendente che la sostiene, Partecipare Sempre.

Molti i punti toccati dal candidato sindaco nell’intervista in diretta, per cui ha scelto come luogo la piazza di Abbiate Guazzone: «È il simbolo di quello che abbiamo fatto durante la mia amministrazione ed è la dimostrazione di quello che possiamo fare in futuro, con il supporto di tanti giovani che hanno voglia di fare per la città».