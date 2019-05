In cento all’opera per l’esercitazione antiterrorismo a Ferno

Terrorismo a scuola, a Ferno.

Fortunatamente si è trattato solo di un’esercitazione, andata in scena tra la giornata di ieri e quella di oggi, (15 e 16 maggio): le Forze Speciali del 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin” hanno “liberato” da alcuni terroristi armati la scuola media “Benedetto Croce” di Ferno.

Estremamente studiata e realistica, la simulazione ha visto coinvolte quasi cento persone, tra cui 23 insegnati ostaggi, 18 ragazzi (che hanno fatto da moltiplicatore di stress, tutti ovviamente volontari) e una cinquantina di militari divisi tra Forze Speciali, terroristi, addetti al supporto logistico e psicologico, più ulteriori “rinforzi” di carabinieri, in servizio e in congedo, e la Protezione Civile. Si è trattato della prima simulazione nella quale ci si è concentrati su una struttura di istruzione primaria (operazioni simili fin ora si erano viste solo in università) con la partecipazione di civili in carne ed ossa. Studenti e docenti volontari avevano partecipato ad alcuni incontri con la Sipem SOS Lombardia, una squadra di psicologi d’emergenza che li ha preparati per un’esperienza che difficilmente dimenticheranno.

Ma andiamo in ordine e raccontiamo come si sono svolte le operazioni, visto che il più delle volte anche il personale militare, nell’immediato, è all’oscuro della reale gravità della situazione. Ieri è arrivata, alla base di Livorno del Reggimento, una chiamata dal Ministero dell’Interno, dopo la quale sono subito scattate le procedure per raggiungere in forza la scuola, a due passi da Malpensa. Una volta arrivati, è stata istituita una sala operativa e messo in sicurezza il perimetro. Diversi tiratori scelti sono rimasti, da ieri fino alla fine dell’operazioni, appostati per monitorare i movimenti dei terroristi, mentre andavano avanti le trattative con questi ultimi al fine di liberare gli ostaggi.

In mattinata sono stati rilasciati i 18 ragazzi mentre la negoziazione continuava, senza però arrivare ad un esito positivo. Dopo la (finta) esecuzione di un ostaggio e il lancio di un ultimatum, il sindaco Filippo Gesualdi, a capo della sala operativa (in mancanza del Prefetto Enrico Ricci) ha dato luce verde per incursione nella struttura. A quel punto la squadra d’assalto ha fatto irruzione e ha liberato gli ostaggi, che sono stati evacuati dalle scale anti-incendio, visto che si è scoperta, grazie all’unità cinofila K9, la presenza di un ordigno esplosivo che successivamente è stato fatto brillare. I dispositivi utilizzati, dall’esplosivo alle armi (caricate con speciali munizioni d’addestramento), sono quelli in dotazione nei veri scenari d’emergenza, per rendere efficace e realistica la simulazione. Forse un po’ troppo visto che una bidella è svenuta e un’insegnate si è infortunata ad una caviglia durante un (previsto) tentativo di fuga, effetti collaterali di un’operazione di successo.

«C’è soddisfazione- commenta Gesualdi- per la realizzazione di quest’esercitazione con un reparto delle nostre Forze Armate di estrema eccellenza, così come per la proficua collaborazione con il loro comandante». Parlando con i gestori della comunicazione del Reggimento, emerge centrale la questione di come comportarsi, da vittime, in contesti di questo tipo, che è un po’ il grande insegnamento di questa giornata: non cercare di sostituirsi ai liberatori per non compromettere ancora di più la già sfortunata situazione.