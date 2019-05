Il defibrillatore arriva a Biandronno, grazie alla generosità degli imprenditori

Un defibrillatore nella piazza antistante il comune di Biandronno.

Questa mattina, l’importante macchinario salvavita è stato installato grazie al progetto “Cuore inForma” promosso dall’amministrazione di Biandronno.

Con il coinvolgimento di diverse realtà commerciali e imprenditoriali di Biandronno è stato possibile acquisire il macchinario di cardioprotezione: « Ho aderito convinta – ha spiegato Ornella Ruspini una dei donatori – perchè poco tempo prima avevo letto di come l’intervento tempestivo del defibrillatore posizionato in centro a Gavirate avesse salvato la vita a un diciottenne. Quella storia mi ha profondamente coinvolto e ho deciso di aderire. Ho anche accettato di partecipare al corso di formazione che l’azienda offre per imparare a intervenire tempestivamente».

Il sindaco uscente Sandra Scorletti ha così consegnato le targhe a dimostrazione della gratitudine della comunità di Biandronno verso chi ha reso possibile questa installazione.