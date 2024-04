Ciclabile danneggiata a Biandronno: chiuso il tratto tra l’imbarcadero e il trampolino

Non c’è pace per la ciclabile attorno al Lago di Varese. Diversi i punti allagati o danneggiati dal maltempo dei giorni scorsi. Il tratto di Biandronno compreso tra il Pontile (imbarcadero per Isola Virginia) ed il Trampolino, è stato chiuso e rimarrà interdetto fino alla sua messa in sicurezza. La staccionata divelta rende insicuro il passaggio sia ai pedoni sia ai ciclisti.

La stessa area sarà interessata, a partire da maggio, dall’intervento di riqualificazione della Strencia e ogni intervento da parte della Provincia verrà valutato così da ottimizzare al massimo sforzi e impegno di spesa.

L’amministrazione consiglia, superare il tratto dissestato provenendo da entrambe le direzione (Cassinetta o Bardello) il percorso sulle seguenti vie: via Francesco Daverio, via Giuseppe Mazzini, P.zza, Cavour, via Roma e via Guglielmo Marconi.