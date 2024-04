Contestata piazza Corvi a Biandronno: “Il parcheggio resta selvaggio”

A nemmeno 48 ore dall’inaugurazione in piazza Corvi a Biandronno il parcheggio è di nuovo selvaggio. È quanto lamenta una lettrice che, all’indomani dell’inaugurazione in pompa magna alla presenza del Ministro Giorgetti e di molti sindaci della Lega, descrive la situazione:

« Perchè non venite a vedere come ci si trova a passare con la nuova viabilità in piazza davanti alla pizzeria? Dove le macchine parcheggiano in modo selvaggio anche fuori dagli spazi (parcheggi oltretutto delimitati da zona disco ma utilizzati dai lavoratori dell’azienda vicina). Dove è quasi impossibile girare dentro allo stop a doppio senso davanti la pizzeria. Una macchina che utilizza l’unico parcheggio per disabili per andare a lavorare, così gli altri disabili che vorrebbero andare a mangiare in pizzeria hanno il posto occupato. Una piazza sotto il sole cocente che d’estate non verrà nemmeno utilizzata.

Non si è ascoltata la voce dei negozianti che avevano raccolto le firme per non fare quei lavori che avrebbero danneggiato la loro economia. Venite a vedere i disagi che si sono creati.I lavoratori riempiono con le loro auto la parte della pizzeria parcheggiando selvaggiamente e i pochi posteggi della piazza rimangono vuoti mentre prima venivano utilizzati.

Ci sono parcheggi di 60 minuti con disco orario…. I cartelli ci sono ma nessuno li rispetta».