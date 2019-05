Donati i primi 1000 euro per il Parco Gioia

Superate le prime mille euro di donazioni per il Parco Gioia, la nuova area giochi inclusiva da costruire con il contributo di tutti i varesini a Villa Mylius.

Il progetto è stato presentato lo scorso 26 febbraio a Palazzo Estense e da allora ha raccolto per la precisione 1.113,59 euro di donazioni (il dettaglio di ogni cifra versata è sempre consultabile sul sito ASBI onlus, promotrice dell’iniziativa assieme a Aila onlus e Kiwanis Varese). Alle donazioni si aggiungono ai circa 2.000 euro raccolti il mese scorso con lo spettacolo Funny Money della compagnia teatrale Effetti Collaterali al Teatro Apollonio.

Galleria fotografica parco gioia varese 4 di 8

Ma è ancora lunga la strada da percorrere per raggiungere i 200mila euro necessari a realizzare tutte le “quattro isole” di questo parco in cui tutti i bambini potranno giocare insieme. Così le iniziative per raccogliere fondi si moltiplicano: la prossima in programma è il per venerdì 10 maggio alle ore 20.30 venerdì nella sede di VareseVive (via S. Francesco d’Assisi 26) per un Torneo solidale di Burraco promosso dal Soroptimist Club di Varese, a favore del Parco (per iscrizioni 335 6366172 oppure 338 6940816).

Sulla pagina Facebook del Parco Gioia, tutti gli aggiornamenti sui prossimi appuntamenti di raccolta fondi.

Per contribuire alla realizzazione del Parco Gioia Varese:

Conto corrente Asbi IBAN: IT56 K076 0102 4000 0000 0777 417

Causale: Parco Gioia Varese

L’obiettivo è raccogliere 200 mila euro.