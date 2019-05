Un “concertone” per il parco Gioia

Si terrà giovedì 30 maggio alle 20,30, presso il Village di Varese (via al Gerett, 1) il concerto di beneficenza “Rock Song is a Love Song” della JC Band, guidata da Massimo Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Janssen Italia e Presidente di Farmindustria.

Una serata all’insegna della buona musica e del divertimento, il cui ricavato sarà devoluto a favore del progetto “Parco Gioia”, promosso da A.S.B.I. Onlus – Associazione Spina Bifida Italia, con il sostegno di AILA Onlus – Associazione Italiana Lotta agli Abusi e di Kiwanis International, organizzazione che si occupa di iniziative dedicate all’infanzia: il progetto prevede la realizzazione del primo parco giochi inclusivo della città di Varese, privo di barriere architettoniche e sensoriali, accessibile anche da bambini con disabilità, che verrà eretto in un’area del parco di Villa Mylius.

«L’obiettivo in cui da sempre si riconosce la nostra Associazione è la diffusione di una cultura dell’inclusività, che si concretizza anche in parchi gioco fruibili da tutti, senza distinzione alcuna – spiega Maria Cristina Dieci, Presidente di A.S.B.I. Onlus – Per il progetto ‘Parco Gioia’ abbiamo pensato a un luogo privo di ostacoli, che può essere raggiunto e utilizzato da chiunque e contemporaneamente, senza separazione tra giochi per bambini con disabilità o aree dedicate in modo esclusivo ad essi. Ringraziamo AILA Onlus e KIWANIS International, nostri ‘compagni di gioco’, che hanno portato un grande valore aggiunto al progetto e un grazie sincero va anche a Massimo Scaccabarozzi e alla sua JC Band per avere deciso di sostenerci nella raccolta fondi».

La JC Band è interamente composta da dipendenti Janssen Italia, guidati dal frontman Massimo Scaccabarozzi, voce e chitarra, Presidente e Amministratore Delegato di Janssen Italia e Presidente di Farmindustria. Insieme a lui, si esibiscono i musicisti-colleghi: Maurizio Lucchini al basso, Orazio Zappalà e Francesco Mondino alle chitarre elettriche, Antonello Caravano alle tastiere e Antonio Campo alla batteria.

«Da oltre 10 anni uniamo la nostra grande passione per la musica rock al desiderio di dare un aiuto concreto e tangibile a chi ha più bisogno. Esibirci in concerto a Varese a sostegno di A.S.B.I. Onlus ci riempie di orgoglio, perché sappiamo di poter offrire il nostro sostegno a un progetto importante, finalizzato alla realizzazione di un parco dove tutti i bambini, anche quelli meno fortunati, potranno giocare insieme ed esercitare il loro diritto al gioco, senza alcuna barriera architettonica e ambientale» spiega Massimo Scaccabarozzi.

Il repertorio musicale della JC Band è incentrato prevalentemente sui grandi successi di Vasco Rossi, accompagnati da brani storici di importanti artisti del panorama musicale nazionale e internazionale: da Luciano Ligabue a John Lennon, passando per Bennato e Battisti. Ad oggi, la Band ha all’attivo la pubblicazione, a scopo benefico, di sei CD di cover quali “Rock song is a love song” I, II, il live 2011, la Gold Edition 2013, “Eh già …Love song is a Vasco Song” e l’ultimo “Rock song is a love song – 10th Anniversary”, inciso a dicembre 2017, che celebra i 10 anni della band.

L’evento sarà anche live grazie alla diretta streaming, disponibile sul profilo Vimeo della JC Band.