Torna il Mercatino di via Zanella e sostiene il Parco Gioia

L’ormai storico Mercatino di via Zanella si ritroverà quest’anno il 2 giugno 2019 a Mustonate, ospite del Ristorante Tana d’Orso e dell’Osteria delle Scuderie. E questa volta la bellezza ricercata del fatto a mano avrà una missione solidale. “Meglio Insieme” è infatti il titolo di questa edizione del Mercato di via Zanella che ha deciso di donare parte del ricavato all’Associazione ASBI Onlus (Associazione Spina Bifida Italia) per la realizzazione del Parco Gioia, la prima area giochi interamente inclusiva di Varese, da costruire con il contributo di tutti nel parco di Villa Mylius.

Un Parco in cui tutti i bambini, anche quelli con disabilità, potranno giocare insieme sugli stessi giochi, senza barriere architettoniche e sensoriali, progettati e costruiti per permettere a chiunque, anche agli adulti, di potervi accedere, tramite rampe per sedie a rotelle e un percorso tattilo-plantare per bambini e adulti non vedenti o con difficoltà sensoriali.

Uno stand di ASBI sarà presente per illustrare il progetto tra i 40 espositori selezionati per la manifestazione. Ciascuno con i propri manufatti di altissima qualità, immersi nell’atmosfera suggestiva del borgo, dal mattino fino al tramonto.

In apertura di manifestazione, alle ore 11, l’attrice e narratrice Betty Colombo proporrà a grandi e piccini una lettura a tema, e poi per tutto il giorno oggetti d’arte, sculture, dipinti, gioielli, borse, abbigliamento vintage, vestiti, gonne e accessori, tutto rigorosamente realizzato a mano.

Il Ristorante Tana d’Orso preparerà per l’occasione dei piatti facili e da asporto per poter deliziare i visitatori che potranno pranzare o fare degli spuntini mentre curioseranno fra i banchi degli espositori, mentre l’Osteria delle Scuderie darà la possibilità di bere l’aperitivo in una spettacolare scenografia fra le colline degradanti sul Lago di Varese.

Per contribuire alla realizzazione del Parco Gioia Varese:

Conto corrente Asbi IBAN: IT56 K076 0102 4000 0000 0777 417

Causale: Parco Gioia Varese

L’obiettivo è raccogliere 200 mila euro.

Per rimanere aggiornati su eventi e raccolta fondi consultare la pagina Fb Parco Gioia e sul sito di Asbi.