Basta un click per aiutare Kiwanis a far nascere il Parco Gioia

Kiwanis Varese insieme all’Associazione Spina Bifida Italia e all’Associazione Italiana Lotta agli Abusi sponsorizza il progetto del Parco Gioia, un parco inclusivo da realizzare al parco di Villa Mylius a Varese.

Per raggiungere l’obiettivo Kiwanis Varese sta partecipando ad un contest di Kiwanis International che mette in palio un contributo di 25.000 dollari.

«Abbiamo inviato questo bellissimo progetto negli Stati Uniti, e per far sì che passi la prima selezione abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, semplicemente con un click», dice Giuseppe Bertini, di Kiwanis Varese.

Fino al 29 maggio si potrà scegliere di sostenere il progetto votando tramite questo link

Ciascuno può votare una volta al giorno andando sul progetto che è illustrato dalla foto qui sopra, e cliccando sul cuore “tasto” per la votazione. Viene quindi richiesto l’indirizzo e-mail e si riceve una email di conferma per verificare il voto, con un link per votare. Una volta votato il cuore diventerà blu.

Al momento il progetto di Kiwanis Varese è al settimo posto: «Abbiamo bisogno del vostro voto e di tutti quelli che vorranno aiutarci nella realizzazione del Parco Gioia, aiutateci ad entrare nella rosa dei 10 finalisti».

Parco Gioia sarà il primo e unico parco giochi inclusivo in centro a Varese, annesso a Villa Mylius. Il progetto nasce dal desiderio e dalla determinazione di due madri, Emanuela e Anita, desiderose di vedere i propri figli affetti da disabilità, potersi divertire e giocare in un “parco giochi su misura”, garantendo loro il diritto di giocare.

Il parco giochi è proposto per tutti i bambini con tutti i tipi di abilità fisiche, psicologiche e sociali con attrezzature specifiche: pavimentazione tattile e una mappa sensoriale, giochi e strutture sostenibili, realizzati con materiali riciclati come la stuoia del parco giochi, per rispettare l’ambiente e potenziare le capacità cognitive stimoli fisici, sensoriali ed emotivi, da una prospettiva ludica e ludica, permettono anche agli adulti con disabilità di giocare con i propri figli.

