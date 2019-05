Due defibrillatori in memoria di Roberto Pinto

In memoria di Roberto Pinto, mancato lo scorso febbraio, i famigliari e gli amici hanno raccolto dei fondi con cui hanno permesso alla Croce Rossa di dotarsi di due defibrillatori per la formazione ed un elettrocardiografo per gli screening sanitari.

Durante la consegna simbolica della donazione, Roberto è stato ricordato anche per la sua straordinaria attenzione verso i giovani e lo sport.

E’ volontà della famiglia, di concerto con il Presidente ed i vertici del Comitato di Luino e Valli, valorizzare e sostenere da un lato la prevenzione alla malattie cardiache tra la popolazione e dall’altro la formazione sempre più capillare dei cittadini e dei nuovi soccorritori all’uso del defibrillatore.

«Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto onorare la sua memoria contribuendo a questa buona opera».

(In foto la figlia Chiara con il Presidente CRI, Pierfrancesco Buchi, e il responsabile della formazione del Comintato, Stefano Pasta).