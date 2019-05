Due giorni di eventi al Panperduto dedicati al fiume e alla sua storia

Una due giorni tutta dedicata al Ticino e alle sue acque, la sua storia e la sua cultura che in parte coincide proprio con quella di tanti sommesi, soprattutto dei più anziani.

A Somma Lombardo va in scena “Il fiume racconta”, un vero e proprio evento che si svolgerà sabato 8 e domenica 9 giugno nella splendida cornice della diga del Panperduto sotto la regia dell’associazione “Quelli del ‘63”.

L’evento è inserito nel progetto biennale “Sul filo dell’acqua in Lombardia – una rete per educare, informare, crescere”, finanziato da Fondazione Cariplo e gestito dal Consorzio ETVilloresi e dall’Ente Parco Lombardo della valle del Ticino insieme ai comuni e alle associazioni del territorio.

Ad attendere i partecipanti l’8 e 9 giugno sarà è un percorso culturale in due sezioni: nella prima, di carattere storico, dove si rivive il passato economico legato alle attività fluviali che hanno sostenuto la vita dei nostri nonni: la pesca, il trasporto, la raccolta di sabbia e sassi bianchi e, per i più avventurosi, anche la ricerca dell’oro.

Nella seconda sezione lo spettatore entrerà in un mondo fantastico, a diretto contatto con gli abitanti delle acque e i pesci del fiume che racconteranno le loro variopinte storie in una cornice di suggestivo effetto scenico.

Ogni anno l’associazione cerca nuove formule di interpretazione per catturare l’interesse dei propri appassionanti sostenitori e per avvicinare nuovo pubblico. Anche per quest’anno l’impegno che l’associazione ha messo nella ricerca delle fonti storiche e naturalistiche, nella messa in opera delle strutture scenografiche e nella regia della narrazione è stato enorme.

La partecipazione è libera ed è possibile richiedere informazioni al numero di cellulare 335.5901201 e alla email quellidelsessantatre@gmail.com. Sul sito www.sulfilodellacqua.it si possono conoscere gli eventi in corso e quelli futuri.

La manifestazione si svolge a Panperduto a Somma Lombardo, uno dei sei poli culturali individuati, ove natura, saperi tecnici, beni materiali e patrimonio immateriale si combinano definendo un’offerta dal notevole potenziale attrattivo per il pubblico dei visitatori.

IL PARCHEGGIO

Il Panperduto è un luogo tanto bello quanto difficile da raggiungere durante questi grandi eventi a causa della mancanza di parcheggio. Per questo l’amministrazione comunale sommese raccomanda di accedere all’evento parcheggiando presso la frazione di Maddalena dove è predisposta una navetta (con precedenza a chi ha problemi di mobilità) e da dove parte una breve passeggiata immersa nel verde che conduce fino al sito dell’evento.

A presentare l’evento in Comune a Somma è stato il neo assessore al turismo Francesco Calò: «è per me un onore cominciare ufficialmente la mia attività in Comune da un evento così importante, in un luogo così bello e che vede l’impegno dell’associazione “Quelli del ‘63” che fanno sempre straordinarie iniziative sul territorio».