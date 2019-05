Elena Cecconi in concerto al Camelot

Alla 3SG Camelot di Gallarate, va in scena l’ultimo appuntamento della stagione “Donatori di musica Gallarate 2018-19” sotto la direzione artistica di Lorenzo Bovitutti.

Venerdì 24 maggio alle 17,00 toccherà al flauto traverso di Elena Cecconi chiudere un cartellone che ha regalato momenti di grande entusiasmo, forti emozioni e incredibili sorprese.

Per l’ultimo concerto dell’anno ci aspetta un recital di grande impatto, vista la prestigiosa artista che ne è interprete: Elena Cecconi è infatti una concertista di fama internazionale, solista di grande scuola e sensibilità, presente nei cartelloni dei più importanti enti musicali del mondo.

Diplomata in Italia con il massimo dei voti con A.Pucello, ha seguito i corsi a Salisburgo con K.H.Zoeller, e si è poi perfezionata con W.Schulz presso la Hochschule für Musik di Vienna. Vincitrice di numerosi Concorsi come Palmi, Caltanissetta, presso Orchestre Sinfoniche e Liriche e quello Internazionale dell’Orchestra Sinfonica dalla Galiçia (Spagna), è stata Primo Flauto Solista dell’Orchestra Sinfonica Siciliana ed ha poi collaborato come Primo Flauto con La Fenice di Venezia, “Toscanini” di Parma, Teatro Olimpico di Vicenza.

Come solista ha suonato diretta da Maestri quali G.Ferro, H.Soudant, M.Boder U.B.Michelangeli ed altri, con importanti Orchestre esibendosi in molte città e famose sale italiane e straniere, come in Germania, Austria, Norvegia, Francia, Albania, Grecia, Svizzera, Polonia, Turchia, Russia, Spagna, Giappone, Brasile, Argentina, Costarica, Thailandia, Hong Kong-China, Stati Uniti. Nel 1996 ha fondato l’Ensemble “La Variazione” con tournées in Italia, Svizzera, Giappone, Stati Uniti. Inoltre ha fondato il SoulSight duo con il violoncellista Domenico Ermirio e fa parte del progetto “Il Cuore che pensa” con il piano duo Biondi-Brunialti, e Laura Trimarchi e Carmen Pupillo, attrice e vocalist, con tour in Europa ed Hong Kong. Ha in attivo incisioni discografiche internazionali 5 stelle, come solista per Edipan, Ricordi, Bayer Records, Clarinet Classics,Talent Records, Tactus Records, Brilliant, La Bottega Discantica, Urania records. Elena è titolare della Cattedra di Flauto al Conservatorio N. Paganini di Genova, dove inoltre dirige e coordina The Joyful Flute Ensemble, da lei fondato, ed ha tenuto MasterClasses presso altri Conservatori e presso Valtidone International Summer Camp-Italia, Assisi UmbriaEstate, Lurisia Terme. Elena collabora con il Festival Gazzelloni di Roccasecca. Ha tenuto Masterclasses e recitals in Turchia, Grecia e presso la Hochschule für Musik “F. Liszt” a Weimar, Musik Akademie di Osnabrück (Germania), l’Accademia Musicale di Cracovia ed il Conservatorio Superior de Alicante, Valencia, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria – Spagna; Conservatorio Superiore di Lisbona, Universita di Aveiro – Portogallo. Tiene Master Classes e Recitals presso Università in Europa, Sudamerica ( Brasile, Argentina, Costarica), Stati Uniti. Partecipa a numerosi Flute Festival e Convention Internazionali come guest artist. Elena ha fatto parte della Giuria al Mozart International Competition di Berlino ed al Concorso Internazionale Rospigliosi.

Elena Cecconi è Dama Magistrale dei Cavalieri di Malta.

Suona un flauto Haynes d’oro 14 K appartenuto a Severino Gazzelloni.

Il Presidente di 3SG dott. Giacomo Peroni, insieme a tutto il Camelot ed al M° Lorenzo Bovitutti ringraziano tutti coloro che hanno partecipato a questa Prima Stagione dei “Donatori di Musica”, con un arrivederci all’anno prossimo.