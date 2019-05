“Epoca di cambiamento: e la Chiesa?”

Mercoledì 8 maggio 2019, alle ore 21.00 – presso la Sala grande di Villa Truffini di Tradate, in corso Bernacchi angolo via Cavour – si terrà il settimo e ultimo incontro del ciclo “Non viviamo un’epoca di cambiamento ma un cambiamento d’epoca” dal titolo:

“Un cambiamento d’epoca: e la Chiesa?”

Relatore sarà Guido Formigoni, Prorettore della Libera Università di Lingue e Comunicazione – IULM, professore ordinario di Storia contemporanea e Storia delle relazioni internazionali.

«Nel percorso seguito quest’anno abbiamo messo a confronto la proposta di Papa Francesco con le prospettive laiche sui grandi temi della contemporaneità e della globalizzazione – spiega Don Gianni Cazzaniga –. Ma se questo è un cambiamento d’epoca il Cristianesimo e la sua Chiesa cattolica non hanno nulla su cui riflettere? Non avranno anche loro qualcosa da rinnovare? Siamo pronti per il futuro?»