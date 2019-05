Estate in musica, torna “Il lago cromatico” sulle rive del Verbano

Torna sul Maggiore il festival Il lago cromatico, la rassegna dedicata alla musica che per tutta l’estate farà tappa in alcuni dei luoghi più suggestivi del Verbano.

LAVENO – La rassegna partirà domenica 2 giugno, a Villa Frua a Laveno Mombello e sarà aperta dal Fanta Brass Quartet (Matteo Fagiani – Cesare Maffioletti, trombe; Andrea Testa – Giovanni Capelli, tromboni), una giovane formazione nata nel Conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo e che ha già ottenuti numerosi riconoscimenti. Il loro repertorio spazia dal periodo barocco fino a quello contemporaneo utilizzando pezzi composti originariamente per questo tipo di formazione e brani trascritti e arrangiati anche dai componenti stessi del gruppo.

Il programma che verrà proposto il 2 giugno sarà un interessante e vivace viaggio musicale dal Barocco fino alla musica dei Queen. Il concerto organizzato con il Comune di Laveno Mombello inizierà alle 21:00 ed è ad ingresso libero.

Un altro interessante evento interesserà la giornata del 2 Giugno a Laveno: dalle ore 15:30, partendo da Villa De Angeli Frua si svolgerà “ONDAMAGGIORE / Un’identità sommersa”, un progetto sviluppato da Erica Belli, fotografa ed insegnante, insieme ai ragazzi del Liceo “Sereni” di Luino. Attraverso leggende, ricerche scientifiche, osservazioni della pesca e della tradizione culinaria, la creazione di un archivio di fotografie familiari degli abitanti del luogo, la città sarà felicemente invasa da poster fotografici ed installazioni che illustreranno la complessa personalità della sponda magra del Lago Maggiore.

Il Festival proporrà anche un appuntamento gastronomico associato al concerto, infatti, per chi ama la buona cucina, il Ristorante COME a CASA e la Pasticceria Del Duca prepareranno due specialità dedicate al Festival Il Lago Cromatico. Il secondo appuntamento della rassegna si svolgerà

TAINO – Giovedì 6 Giugno presso la Chiesa di Santo Stefano a Taino sempre alle ore 21:00. Protagonisti del concerto sarà il Coro da Camera e l’Ensemble d’Archi del Liceo Musicale Saluzzo Plana di Alessandria. I 30 giovani musicisti proporranno un concerto con brani del grande repertorio classico adattato alla formazione (in programma musiche di J.S. Bach,W.A. Mozart, L. Beethoven, C. Cardel). Il concerto, ad ingresso gratuito e realizzato in collaborazione con il Comune di Taino e la Comunità Pastorale Angera- Ranco-Taino, è l’inizio di un nuovo proposito del Festival, che vuole svilupparsi maggiormente in futuro: dare l’importante possibilità a giovani musicisti di esibirsi all’interno di una rassegna importante a fianco di maestri affermati.

La quinta edizione del Festival Il Lago Cromatico, organizzata dall’Associazione Musica Libera, si svolgerà per tutta l’estate fino a settembre con 18 eventi musicali di rilievo lungo la bassa sponda lombarda del Lago Maggiore realizzati in collaborazione con i Comuni di Angera, Laveno Mombello, Ranco, Taino, Travedona Monate; con il patrocinio di: Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Camera di Commercio di Varese, Navigazione del Lago Maggiore in collaborazione con la Riserva di Biosfera MAB “Ticino, Valgrande, Verbano”, il Comitato Culturale del JRC ed importanti partner. Tutti i dettagli del Festival sono disponibili su www.illagocromatico.com .