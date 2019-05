Il fascino dei Mulini in due giornate dedicate alle famiglie

Nel fine settimana tra il 18 e il 19 maggio tornano le Giornate europee dei Mulini proposte per l’ottavo anno consecutivo dall’Associazione italiana Amici dei Mulini Storici, nata per valorizzare queste strutture, anche attraverso manifestazioni pubbliche capaci di riportarli, per qualche ora, al centro della vita comunitaria, per condividerne il fascino e riscoprire l’arte di antichi mestieri.

Di seguito le iniziative nei mulini del territorio aderenti all’iniziativa e qui il programma completo nazionale.

MOLINO RIGAMONTI E MAGIO DI GHIRLA



Sabato 18 dalle ore 16 alle 19

PORTE APERTE AL MAGLIO

Visite libere al Maglio di via Montello 5, a Ghirla, che ospita per l’occasione la mostra dell’artista Diego Ardemagni.

Domenica 19 maggio, ore 10-18

EFESTO, IL FABBRO DEGLI DEI, MERCATINO E LABORATORI

Per tutta la giornata sarà allestito, oltre alla mostra di Ardemagni, un mercatino di prodotti agricoli locali con dimostrazioni a cura dei Forgiatori del Maglio e degustazione di polente dalle ore 18 al Mulino di via Varesina 40, a Cunardo.

LE RUOTE GIRANO: parte alle ore 14.30 dalla Badia di Ganna una pedalata lungo la via Francisca del Lucomagno, fino al Molino Rigamonti, aperto nel pomeriggio per visite guidate.

MODELLARE LA PASTA COLORATA: dalle ore 14.30 al Mulino, un laboratorio per bambini per creare piccoli oggetti e originali personaggi.

SCUOLA DI EDUCAZIONE CINOFILA DOG VALLEY

Esibizioni, laboratori di agility con bambini e genitori che potranno imparare le tecniche di approccio a un cane sconosciuto e la corretta manipolazione del vane.

Programma completo su pagina FB Molino Rigamonti.

Per info: 0332 716101 oppure giornatemulini@gmail.com

MULINO DI TURRO

Sabato 18 maggio dalle 14 alle 18 e domenica 19 dalle 10 alle 18

Apertura dei locali di macinatura, mentre il cortile ospiterà l’esposizione di opere artistiche (incisioni e dipinti) attinenti al mulino, che si trova in via Tense, a Turro di Monvalle (strada sterrata che si dirama dalla Laveno-Ispra).

Per info: 339 3834445.

MULINO STAR QUA

Sabato 18, ore 10-12.30 e 15-17 e domenica 19 dalle 10 -12

Visite guidate al mulino che si trova sulla Statale del Sempione, Località Mulino Starqua, a Nerviano.

Per info: 340 33 82 026 oppure consultare la Pagina FB “Mulino Star Qua”.