In fiamme un deposito, vigili del fuoco in azione

Verso le 14:30 di venerdì 17 maggio, nel comune di Cassano Valcuvia in via Campi Lunghi, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio di un deposito.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e tre fuoristrada dotati di modulo antincendio, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Le fiamme hanno anche distrutto un veicolo cassonato che era posteggiato sotto una tettoia.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complicate, causa le vie di accesso all’area percorribili solo con mezzi di piccole dimensioni.