Gianni Montano sindaco per la seconda volta, Acanfora indietro di nove punti

Gianni Montano è stato eletto per la seconda volta consecutiva sindaco di Olgiate Olona con il 49,99% dei voti (3368). Si è fermato ad un passo dal 50% più uno ma la sostanza non cambia perchè non dovrà affrontare un ballottaggio. Il primo cittadino uscente, dato in bilico durante la campagna elettorale, è riuscito a limitare i danni potenziali della lista 5 Stelle di Paolo Colombo, new entry sulla scena olgiatese dominata da decenni dalla stessa lista.

Montano ha atteso il verdetto a casa dell’amico Ugo Bassi con buona parte della lista: «Soddisfazione per il lavoro fatto e per averlo spiegato ai cittadini nel modo giusto. Abbiamo voglia di amministrare e avere rapporti utili con l’opposizione, nel rispetto per le minoranze per il bene del paese» – dice dopo una campagna elettorale velenosa. Soddisfazione personale per Leonardo Richiusa, candidato consigliere con Montano, per lui 338 preferenze personali mentre secondo si è piazzato Stefano Colombo con 213.

Alda Acanfora, dal canto suo, si ferma al 40,7% (2746 voti), con un distacco forse inaspettato e Volpi mister preferenze della lista con 238. Terzo il candidato dei 5 Stelle Paolo Colombo con 623 voti e poco più del 9%.