Giuliano Pisapia: “Corruzione, Regione Lombardia non è un buon esempio”

Cita Piero Calamandrei ma invita anche a non generalizzare Giuliano Pisapia – candidato capolista della circoscrizione Nord-Ovest per la lista del PD-Siamo Europei – che a margine dei suoi impegni odierni a Varese e Malnate ha commentato il terremoto giudiziario che ha coinvolto politici ed amministratori anche varesini.

«Dobbiamo creare le condizioni per prevenire il fenomeno della corruzione che non si riesce a debellare completamente – dice Pisapia – La Regione Lombardia non è un buon esempio, purtroppo. Ci sono piccole e grandi responsabilità, ma non generalizziamo perché ci sono anche tante persone che si impegnano gratuitamente e si mettono a disposizione per gli altri».

Per Pisapia bisogna partire da una nuova coscienza civica e civile e chi fa politica deve tornare a stare in mezzo alla gente, alla propria comunità, è lì che la persona onesta, come quella disonesta, energe immediatamente» .

Il video: