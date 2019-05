Suv travolge un furgone in A8, due giovani perdono la vita

Foto: Daniele Bennati

Uno schianto tremendo che ha provocato la morte sul colpo di due persone. Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio, intorno alle 4 di notte, si è verificato un incidente sulla A8 Milano Varese in direzione Varese, nel tratto tra la barriera di Milano e Rho Fiera.

Lo scontro ha coinvolto un suv e un furgone di segnalazione cantiere che era presente sull’autostrada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai soccorritori del 118 ma non hanno potuto fare nulla per salvare le vite di due ragazzi A.S., 21 anni, residente a Cagliari ma nato a Trento, e M.C., nato a Trento e residente a Riva del Garda, di trent’anni. Altre due persone sono state soccorso. Per i rilievi del sinistro procede la polizia stradale.

Dopo il lavoro dei soccorritori, alle 10 circa, è stato riaperto il tratto compreso tra Milano Fiera e Milano Nord in direzione di Varese precedentemente chiuso e il traffico è tornato a transitare regolarmente su tutte le corsie disponibili.