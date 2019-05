Incontro con il parroco di Aleppo nella chiesa di Gavirate

Una serata per riaccendere i riflettori sulla Siria.

Sabato 18 maggio con inizio alle 21, nella chiesa di San Giovanni Evangelista di Gavirate, sarà ospite il parroco di Aleppo padre Ibrahim Alsabagh. L’incontro è organizzato dall’“Associazione con Andrea”, che lo scorso Natale sostenne i progetti del sacerdote francescano tramite la vendita di panettoni solidali.

Padre Ibrahim, nato a Damasco e arrivato in Italia per completare i suoi studi, parlerà della situazione nel paese.

«Quello che chiediamo agli europei – ha affermato il francescano in una delle ultime interviste – è innanzitutto di continuare la preghiera per il Medio Oriente, perché pregare è un segno di fede e rende viva la grande comunione che esiste tra noi. E poi… Qui c’è bisogno di tutto, qualche volta neanche riusciamo a dire di cosa abbiamo davvero bisogno. In questo ci aiuta la vostra generosità, perché tramite essa possiamo aiutare la gente, anche con poco».