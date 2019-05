Inseguimento e sparatoria: una telefonata ha mandato a monte il piano

A volte lo si scrive su facebook, magari con un pizzico di paranoia. Ma in questo caso il comportamento di un cittadino di Gallarate è stato accorto e previdente: ha preso il telefono e ha avvertito la Polizia e ha fatto saltare il piano della banda, poi intercettata dalle Volanti.

I quattro uomini che si apprestavano a entrare in azione si erano appena infilati un cappuccio in testa, per nascondere il volto.

L’avvistamento è avvenuto nel quartiere di Madonna in Campagna di Gallarate, non lontano dal punto in cui la banda ha poi abbandonato un furgone, dandosi alla fuga con un’Audi con motore da centinaia di cavalli.

Cosa si apprestavano a fare? Dove volevano colpire?

Le ipotesi sono tante e tutte prese in considerazione. La più probabile è che volessero fare una rapina, con quale tecnica e dove non si sa, probabilmente non lontano (la zona Sud di Gallarate è ricchissima di centri commerciali e supermercati; nella foto: i rilievi della Polizia nel quartiere).

Dopo la segnalazione, sul posto si sono precipitate sul posto le Volanti e altri agenti del Commissariato di Gallarate, diretto dal commissario capo Luigi Marsico. Hanno intimato l’alt ai fuggitivi, che a quel punto si sono liberati del furgone e si sono infilati nella velocissima Audi. Ora sono ricercati.