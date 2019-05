Inseguimento e sparatoria a Gallarate, interviene la polizia

Sparatoria e inseguimento a Gallarate.

È avvenuto intorno alle 9 e mezza di oggi, martedì 28 maggio: l’inseguimento si è concluso all’incrocio tra via Ranchet e via Cascina Colombo, nel rione di Madonna in Campagna.

Polizia di Stato e Carabinieri sono intervenuti in forze, con diversi veicoli; sul posto volteggia anche un elicottero.

La Polizia Locale di Gallarate ha poi isolato la viabilità della zona per consentire i rilievi sul furgone abbandonato dai fuggitivi.

La sparatoria sarebbe iniziata a Gallarate già prima dell’incrocio dove è stato abbandonato il furgone: i residenti della zona hanno sentito anche alcuni spari già nelle vie vicine («Sembravano petardi, siamo usciti»), prima che il veicolo si fermasse. «Si sentivano già le sirene della polizia».

La Scientifica ha iniziato i rilievi, intorno al furgone in via Colombo si vedono sei “cartellini” che probabilmente indicano i bossoli espulsi da un’arma (o più) che ha sparato.

Il veicolo veniva da via Madonna in Campagna e via Cascina Colombo: si è fermato esattamente all’incrocio tra via Cascina Colombo e via Ranchet, all’ingresso dell’area residenziale del quartiere

(seguono aggiornamenti)