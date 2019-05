La quinta edizione della Roccolo Run è plastic free

È l’ambiente il vero protagonista della Roccolo Run in programma domenica 5 maggio a Canegrate.

La manifestazione podistica non competitiva, organizzata dall’Atletica PAR Canegrate con il patrocinio del Comune e il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate sulla distanza dei 10 e dei 5 km, sarà “plastic free”. «Non ci saranno bottigliette e bicchieri in plastica», annuncia Umberto Scordamaglia dell’Atletica PAR Canegrate.

«Useremo solamente bicchieri biodegradabili, sia per le bevande fredde sia per quelle calde. L’acqua sarà quella dell’acquedotto comunale, messa a disposizioni in appositi boccioni. È il nostro piccolo contributo che vogliamo dare alla causa ambientale, riducendo noi per primi la produzione di rifiuti in plastica». Per la Roccolo Run però l’ambiente ha anche un altro valore. «La valorizzazione e la tutela del parco sovracomunale del Roccolo», prosegue. «La corsa nasce infatti dalla volontà di far conoscere il polmone verde già meta di camminatori e runner e che merita di essere ancora di più valorizzato».

Tre i percorsi previsti: accanto alla “classica” da 10 km ci sarà la RoccoloFamily da 5 km, entrambe sulle strade bianche del parco. Per i bambini delle elementari è prevista la RoccoloJunior sulle distanze dei 400 e degli 800 metri. Sempre per i più piccoli, l’Atletica PAR Canegrate ha predisposto anche una serie di attività sportive dedicate a tutti i bambini partecipanti, dal salto in lungo al lancio del vortex, per coinvolgerli nelle varie specialità dell’atletica.

La valorizzazione del territorio, la promozione di una sana pratica sportiva e l’attenzione ai giovani sono i tre fattori che hanno portato la Bcc a rinnovare la collaborazione con questa manifestazione. «Sono tre elementi importanti che sono anche alla base del nostro essere banca locale», spiega il presidente dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi. «Se, a questi, aggiungiamo la buona organizzazione della manifestazione che ha saputo conquistare mille iscritti nelle passate edizioni, arriviamo ad una iniziativa di alto livello per questo territorio».

Il programma prevede il ritrovo alle 8 al Centro Sportivo Sandro Pertini di via Terni a Canegrate; alle 9 il via alla RoccoloJunior sulla distanza dei 400 metri per i nati fino al 2011 e degli 800 per i nati dal 2008 al 2010; alle 9.30 la partenza della Roccolo Run e, in coda, della RoccoloFamily (5 km). Le premiazioni sono previste dalle 11.15 nella struttura attrezzata del campo sportivo.

Sono previsti premi per le prime 5 donne e i primi 5 uomini, per i primi atleti di Canegrate (maschi e femmine), per la prima donna e il primo uomo al traguardo volante e per i cinque gruppi più numerosi. Ai primi 600 iscritti la maglia da collezione della Roccolo Run 2019

È possibile iscriversi fino al 2 maggio direttamente sul sito dell’Atletica PAR Canegrate (qui), oppure al Campo Sportivo Pertini la mattina prima della gara. Per l’iscrizione dei gruppi (dieci persone minimo) contattare l’organizzazione parcanegrate@gmail.com oppure chiamare il 3402412254 (Umberto) o il 3486557459 (Giulio); la chiusura delle iscrizioni per i gruppi è il 3 maggio. L’iscrizione alla RoccoloJunior è gratuita.

Per ulteriori informazioni potete guardare qui.