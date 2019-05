L’analisi del voto in casa Partito democratico

Il giorno dopo della conta dei voti è tempo di bilanci e quello fatto in via Monterosa, sede provinciale del Partito Democratico, è di moderata soddisfazione, pur partendo dal riconoscimento della netta vittoria della Lega.

Giovanni Corbo, segretario provinciale del partito, sceglie dunque la linea del segretario Nicola Zingaretti che domenica notte ha parlato di “soddisfazione” per un partito cresciuto di qualche punto percentuale al 22,6%, rispetto al 18% delle scorse politiche.

«È un voto che ci rafforza ma va considerato con cauto ottimismo» ha detto Corbo che poi ha analizzato il voto delle amministrative (che, tra l’altro, lo ha visto riconfermato sindaco di Besnate Ndr).

«Alle amministrative, nonostante la crescita della Lega, abbiamo ricevuto tante conferme e alcune novità come a Gazzada o a Olgiate Olona. Riflettiamo sul fatto che laddove non siamo riusciti a presentarci unitariamente com a Cardano o a Fagnano questo non ha pagato».

Matteo Capriolo, segretario dei Giovani Democratici, festeggia invece l’elezione dei componenti della sezione giovanile del partito nelle liste che li vedevano schierati alle amministrative: «Nove dei dieci candidati dei Giovani Democratici sono stati eletti nei consigli comunali – ha detto – questo è il segno che se ci sono competenze e la freschezza dei giovani in campo questo paga».

Anche Michelangelo Moffa, che si occupa invece della comunicazione all’interno della segreteria provinciale, riprende la linea di Zinagaretti a livello nazionale e parla del Pd come di «vera alternativa di Governo»: «con la segreteria provinciale anche a livello locale abbiamo cominciato a fare un lavoro per trasmettere i valori e i programmi del Pd e risultati di questa gestione cominciano a vedersi anche nei comuni. È un percorso che è cominciato e che andrà avanti».