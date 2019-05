Lo spoglio delle elezioni amministrative, i risultati Comune per Comune

Lo spoglio delle elezioni amministrative 2019 comincia alle 14.

Seguiremo i risultati in tempo reale, con aggiornamento dai Comuni, foto e dati via via che arriveranno dai nostri giornalisti dislocati negli 82 paesi chiamati alle urne.

Ci sarà anche un LIVE con aggiornamenti in real time e dati a livello locale e nazionale, che potrete consultare QUI. L‘affluenza si è attestata al 64,94% contro il 67,12% delle passate elezioni. Il dato più importante è che tutti i 14 comuni con un solo candidato hanno superato il 50% degli aventi diritto al voto.