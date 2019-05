Luciano Pezza vince per un solo voto

Un solo voto di differenza tra i due candidati. A Castelveccana la sfida è stata davvero fino all’ultima scheda elettorale, ma alla fine ha vinto Luciano Pezza per 555 voti, contro 554. Ovvero il 48, 76% dei voti, contro il 48,68. Una sola persona ha fatto la differenza e l’amministrazione dei prossimi cinque anni sarà all’insegna della continuità.

Luciano Pezza infatti, è stato vicesindaco dell’amministrazione uscente ed ex sindaco di questo piccolo paese di quasi duemila residenti, conosciuto sopratutto per la bella piazzetta di Caldè sul Lago Maggiore. «Un voto vale il tris per il Sindaco», commenta a caldo Pezza, «Un messaggio importante giunto dagli elettori che sarà da stimolo per rendere sempre più efficiente l’amministrazione, continua.

Amarezza invece, per la lista “Insieme per Castelveccana” guidata da Maurizio Spozio che non ha vinto, davvero per un soffio: «Ci dispiace ma sono soddisfatto perché il paese ha risposto a nostro favore. É segno di aver dato inizio ad cambiamento importante».

Le schede verranno portate in Prefettura per un accertamento, visto la differenza esigua di voto.

Su 1749 iscritti con diritto di voto (di cui 182 residenti all’estero), 1138 sono coloro che hanno votato, 1109 sono stati i voti validi (14 schede bianche, 15 schede nulle, 0 schede contestate). Ovvero il 66,86% degli iscritti.