Castelveccana, ecco la nuova giunta di Luciano Pezza

È in programma per giovedì 13 giugno, alle 18, il primo consiglio comunale dopo le elezioni che hanno visto la nomina di Luciano Pezza a sindaco, per un solo voto dall’avversario Maurizio Spozio. Durante la serata ci sarà il giuramento, oltre alla presentazione delle linee programmatiche così come previsto dalla norma.

Nel frattempo, Luciano Pezza, eletto a Primo Cittadino per la seconda, comunica le diverse deleghe: la delega ai Lavori Pubblici e Territorio andrà a Giorgio Plooy, che ricoprirà anche le funzioni di vicesindaco. A Federica Gambato saranno delegate le funzioni relative ai Servizi Sociali, al Turismo ed alla Programmazione Urbanistica. Di rilievo anche i compiti affidati a tutti i consiglieri di maggioranza che saranno chiamati a collaborare con il sindaco e la giunta nella gestione operativa delle seguenti materie. Ai rapporti con Enti sovraordinati, Consorzi e società pubbliche: Davide Bellini. Ai rapporti con la protezione Civile, Sport: Enzo Fabio Artino. Rapporti con gli istituti scolastici, istruzione ed informazione: Silvano Fantato. Rapporti ai Servizi Sociali l’ex sindaco e “mister preferenze” di queste elezioni, Ruggero Ranzani. Referente Operativo Comunale della Protezione Civile, rapporti con le Associazioni, ONLUS ed Enti morali: Lorenzo Canazza.