Buguggiate sceglie il “cuore” di Sambo

Anche Buguggiate sceglie di voltare pagina: la Lega perde una delle sue roccaforti. Ilaria Mai, candidato sindaco al posto di Cristina Galimberti, non è stata eletta e il nuovo sindaco è Matteo Sambo di “Buguggiate nel Cuore”.

Un risultato “a sorpresa” per uno dei comuni in cui la Lega, nelle Europee aveva incassato il 46.5%. I buguggiatesi hanno invece votato la lista civica concorrente e scelto altrove la squadra che governerà il paese per i prossimi cinque anni.

Matteo Sambo ha commentato soddisfatto: “Sono contentissimo di aver verificato che i miei concittadini hanno guardato le persone e la qualità del gruppo. Alla Lega dico che saremo disponibili a collaborare, per il bene del paese”

“Buguggiate nel cuore” ha preso 949 voti, la Lega per Ilaria Mai 819 voti. “Adesso siamo seduti dall’altra parte del tavolo – ha detto Ilaria Mai stringendo la mano al suo avversario – ma non sarà facile avere a che fare con noi, vi terremo d’occhio”.

