Roberto Nerviani è il nuovo sindaco di Vizzola Ticino.

Il candidato della lista civica “allargata” ha superato nettamente la sfidante della Lega, Elena Carraro: ha ottenuto contro di Carraro.

Decisamente distanziati i due candidati dell’ultradestra, della civica Avanti Vizzola legata a Casa Pound e di Forza Nuova.

«Siamo molto felici, ma da domani si comincia a lavorare per realizzare il nostro programma. Vogliamo lavorare seriamente anche con le opposizioni» ha commentato il neosindaco. Che non rinuncia però a una replica alle ultime critiche arrivate da Carraro: «Polemiche sterili che ci possono stare in campagna – tranne le accuse personali, quelle non le accetto- ma da adesso sono acqua passata».

E polemico è il commento di Carraro: «Ce lo aspettavamo, in questi Comuni regnano alcune famiglie. Già dal primo consiglio daremo battaglia: sarà vera opposizione. Se ci sarà qualche misura che riterremo giusta la voteremo, ma per il resto saremo combattivi».

347 complessivamente i votanti 233 sono stati i voti per Nerviani; 77 per Carraro; 22 per Avanti Vizzola; 5 per Forza Nuova.